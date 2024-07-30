Образовательные учреждения Дубны завершают текущий ремонт к началу учебного года

Приближается сентябрь, и специальная комиссия осматривает, оценивает и подписывает документы о готовности образовательных учреждений Дубны к новому учебному году.

Самый главный параметр – это, конечно же, безопасность. Прежде чем принять садик или школу и подписать соответствующие документы, комиссия осматривает подъездные пути - как детей их родители доставляют к образовательным учреждениям и как дети безопасно могут пройти на территорию.

В каждом учебном учреждении должен быть паспорт безопасности, комфортные условия для пребывания детей, благоустроенная территория со спортплощадками.