Образовательные учреждения Дубны завершают текущий ремонт к началу учебного года

30.07.2024 | 20:00 548 Администрация Дубны
Покраска стен в группах и спальнях, замена линолеума, светильников, оконных блоков и прочий текущий ремонт в детских садах Дубны завершается.

Приближается сентябрь, и специальная комиссия осматривает, оценивает и подписывает документы о готовности образовательных учреждений Дубны к новому учебному году.

Самый главный параметр – это, конечно же, безопасность. Прежде чем принять садик или школу и подписать соответствующие документы, комиссия осматривает подъездные пути - как детей их родители доставляют к образовательным учреждениям и как дети безопасно могут пройти на территорию.

В каждом учебном учреждении должен быть паспорт безопасности, комфортные условия для пребывания детей, благоустроенная территория со спортплощадками.

К новому сезону в гимназии №8 обновлены санузлы. Проведен частичный ремонт помещений, прилегающих к спортзалу, заменены двери. В лицее "Дубна" на август запланировано привести в порядок кровлю. Городской бюджет выделил средства на строительство нового стадиона в 1-й школе.

 
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