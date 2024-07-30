Образовательное сотрудничество Дубны с Приморским краем продолжает развиваться

30.07.2024 | 14:17 536 ОИЯИ
29 июля состоялся визит в Объединенный институт ядерных исследований руководителя аппарата губернатора Приморского края и правительства Приморского края Диляры Маликовой.

Стороны обсудили дальнейшее развитие сотрудничества Приморского края с Объединенным институтом по широкому спектру вопросов, включая возможности для школьников и студентов, а также повышение квалификации школьных учителей.

Как сообщила Диляра Маликова, правительство края заинтересовано в том, чтобы ОИЯИ был включен в профессиональное становление студентов в научной сфере и развитие науки на Дальнем Востоке, в том числе, особо подчеркнула она, в трансфере технологий в Приморском крае.

Важным направлением деятельности Правительства региона она назвала международное сотрудничество с Китаем – внешнеэкономический оборот региона с этой страной за последние годы кардинально увеличился, включая интенсификацию научного партнерства.

На встрече было отмечено активное развитие сотрудничества ОИЯИ с Приморским краем. Студенты ДВФУ участвуют в IT-школах ОИЯИ, научные сотрудники ДВФУ принимают участие в стажировках для научно-административного персонала JEMS. Точкой входа для учащихся приморских школ, студентов, преподавателей и педагогов в ОИЯИ является инфоцентр Института, действующий с осени 2022 года на базе Дальневосточного федерального университета.

ОИЯИ, ДВФУ, ДВО РАН и правительство Приморья подписали соглашение о сотрудничестве

12.10.2022 | 12:25    483
ОИЯИ, ДВФУ, ДВО РАН и правительство Приморья подписали соглашение о сотрудничестве
Четырехстороннее соглашение, подписанное 10 октября в Правительстве Приморского края, предусматривает подготовку кадров и развитие в регионе исследований в области ядерной физики: открытие новых кафедр в ДВФУ и обучение специалистов для строящегося...

Напомним, что 10 октября 2022 года во Владивостоке было подписано четырехстороннее соглашение между ДВФУ, ОИЯИ, ДВО РАН и правительством Приморского края, предусматривающее подготовку кадров и развитие в регионе передовых технологий в области ядерной медицины и исследований на установках класса «мегасайенс», таких, как строящийся на острове Русский во Владивостоке синхротрон РИФ, который планируется ввести в строй к 2030 году. К этому сроку региону необходимо подготовить около 200 молодых ученых и инженеров.

 
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