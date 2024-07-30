Образовательное сотрудничество Дубны с Приморским краем продолжает развиваться

Стороны обсудили дальнейшее развитие сотрудничества Приморского края с Объединенным институтом по широкому спектру вопросов, включая возможности для школьников и студентов, а также повышение квалификации школьных учителей.

Как сообщила Диляра Маликова, правительство края заинтересовано в том, чтобы ОИЯИ был включен в профессиональное становление студентов в научной сфере и развитие науки на Дальнем Востоке, в том числе, особо подчеркнула она, в трансфере технологий в Приморском крае.

Важным направлением деятельности Правительства региона она назвала международное сотрудничество с Китаем – внешнеэкономический оборот региона с этой страной за последние годы кардинально увеличился, включая интенсификацию научного партнерства.

На встрече было отмечено активное развитие сотрудничества ОИЯИ с Приморским краем. Студенты ДВФУ участвуют в IT-школах ОИЯИ, научные сотрудники ДВФУ принимают участие в стажировках для научно-административного персонала JEMS. Точкой входа для учащихся приморских школ, студентов, преподавателей и педагогов в ОИЯИ является инфоцентр Института, действующий с осени 2022 года на базе Дальневосточного федерального университета.