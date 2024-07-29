Об инновационных методах оперативного лечения рассказали урологи Дубненской больницы

29.07.2024 | 20:36 433 Дубненская больница
Пациент обратился к урологу в поликлинику Дубненской больницы с жалобами на боли, затрудненное и учащенное мочеиспускание.

При амбулаторном обследовании была проведена уретроскопия. С помощью эндоскопа врач провел визуальный осмотр мочеиспускательного канала, в ходе диагностики у мужчины выявлены рубцовые сужения в области уретры и шейки мочевого пузыря, что привело к воспалению тканей мочевыделительных путей.

«Для оперативного лечения заболеваний урологического профиля применяем инновационные методы. Один из них - лазерная вапоризация. Применение высокоэнергетического лазерного луча для термооптического воздействия на патологическую ткань. После рассечения рубцов восстановили пациенту просвет для самостоятельного мочеиспускания. Через сутки мужчина был уже выписан домой в удовлетворительном состоянии. Преимуществами малоинвазивной операции является ее малотравматичность, короткий период восстановления и минимальная частота развития рецидивов стриктур», - сказал заведующий урологическим отделением Виктор Викулов.

«Сначала года врачами-урологами Дубненской больницы было выполнено более ста высокотехнологичных операций. Под руководством заведующего в отделении работает команда профессионалов. Для проведения диагностических процедур и широкого спектра операций применяется современное оборудование и передовые методы лечения. Помощь оказывается на высоком уровне в экстренном и плановом порядке», - поделился главный врач Игорь Давронов.

 
Читайте также
Новости
09.08.2024 | 18:00    367
В бывшем общежитии на улице Энтузиастов в Дубне начинается капитальный ремонт
Жители дома №19, корпус 1 по улице Энтузиастов в Дубне (бывшая "тензоровская общага") познакомились с представителями компании-подрядчика, которая начинает ремонтные работы в здании.
07.08.2024 | 01:59    555
Благоустройство Центральной набирает обороты
В Дубне продолжаются активные работы по благоустройству Центральной улицы.
07.08.2024 | 01:57    494
Долгожительнице из Дубны исполнилось 100 лет
В городском округе Дубна отметила свой 100-летний юбилей жительница города Мария Тимофеевна Тимофеева.