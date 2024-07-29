Об инновационных методах оперативного лечения рассказали урологи Дубненской больницы

При амбулаторном обследовании была проведена уретроскопия. С помощью эндоскопа врач провел визуальный осмотр мочеиспускательного канала, в ходе диагностики у мужчины выявлены рубцовые сужения в области уретры и шейки мочевого пузыря, что привело к воспалению тканей мочевыделительных путей.

«Для оперативного лечения заболеваний урологического профиля применяем инновационные методы. Один из них - лазерная вапоризация. Применение высокоэнергетического лазерного луча для термооптического воздействия на патологическую ткань. После рассечения рубцов восстановили пациенту просвет для самостоятельного мочеиспускания. Через сутки мужчина был уже выписан домой в удовлетворительном состоянии. Преимуществами малоинвазивной операции является ее малотравматичность, короткий период восстановления и минимальная частота развития рецидивов стриктур», - сказал заведующий урологическим отделением Виктор Викулов.