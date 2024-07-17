На территории ОЭЗ «Дубна» торжественно открыта спортивная площадка для воркаута

17.07.2024 | 20:13 114 ОЭЗ "Дубна"
17 июля на территории ОЭЗ «Дубна» открыли спортивную площадку для воркаута.

«Наш центр деловой активности Дубны и севера Подмосковья должен быть эталоном по комфортному размещению предприятий и их сотрудников. Сегодня мы сделали первый шаг к созданию объектов спортивной инфраструктуры, и в дальнейшем мы будем создавать такие площадки на территории ОЭЗ», - отметил на церемонии открытия генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

Участниками сопутствующих соревнований стали спортсмены из УК ОЭЗ «Дубна», ОКБ «Аэрокосмические системы», НПП «Детектор» и ПАО «Промсвязьбанк». Они продемонстрировали впечатляющие результаты в таких номинациях, как гибкость, пресс, отжимания, подтягивание и прыжки в длину.

Победителями стали участники из управляющей компании ОЭЗ «Дубна» и ОКБ «Аэрокосмические системы».

 
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