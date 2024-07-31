Компания Encore Energy внедрила беспилотные технологии на собственном производстве в ОЭЗ «Дубна»

31.07.2024 | 15:04 438 ОЭЗ "Дубна"
Российский разработчик и производитель высокотехнологичного электротехнического оборудования компания Encore Energy продолжает развитие технологии lean-производства на своем предприятии «Энкор» в ОЭЗ «Дубна».

Компания в тестовом режиме запустила на производственных линиях роботизированные AGV-тележки (Automated Guided Vehicle — автоматически управляемое транспортное средство) на сборочных участках. По завершении тестирования технология будет внедрена на всех линиях завода. Исходя из опыта эксплуатации AGV-тележек в смежных отраслях, прогнозируемое снижение годовых затрат на производство оборудования может доходить до 5% на единицу.

Технология применяется для поставки комплектующих со склада на производственные такты: сотрудник склада указывает точку, на которую необходимо доставить комплектующие, после чего роботизированная тележка двигается по заложенной траектории до участка. Там рабочий забирает емкость с комплектующими, оставляет взамен пустую тару, которую робот возвращает на склад, и затем цикл повторяется.

Технология AGV активно применяется в автомобильной и металлургической промышленности, где беспилотные роботы используются для поставки комплектующих на посты конвейерных линий, что способствует автоматизации и оптимизации производственных процессов.

 
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