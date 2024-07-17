Когда следует идти на прием к гастроэнтерологу

После детального обследования будет назначено соответствующее лечение. Прием гастроэнтеролога цена в каждой клинике своя. Но остается на доступном уровне, чтобы воспользоваться помощью смог каждый. И самое важное, что нельзя самостоятельно назначать препараты, потому как дозировка подбирается в зависимости от особенностей и течения болезни.

Какие функции выполняет гастроэнтеролог?

Осмотр, диагностика и терапия. Гастроэнтерологи выявляют, а также лечат большинство болезней, в том числе, язву, гастрит, а также хронические болезни, различные инфекции, сбой в работе печени, поджелудочной железы.

Исследования, выполнение различных процедур. Гастроэнтеролог выполняет эффективные процедуры, которые помогают выявить или опровергнуть наличие серьезного заболевания, патологии. Для точности постановки диагноза выполняется гастроскопия, а также колоноскопия. Такие процедуры позволяют изучить органы ЖКТ, после чего получить информацию о том, в каком состоянии они находятся и на какой стадии заболевание.

Скрининг, профилактические мероприятия. Специалист выполняет скрининг, обследует для того, чтобы выявить ранние проявления онкологии, хронические патологии.

Какие болезни лечит гастроэнтеролог?

Язва желудка и двенадцатиперстной кишки. Нередки случаи, когда наступление язвы провоцируют бактерии Helicobacter pylori. Также среди основных причин заболевания выделяют и долгосрочный прием антивоспалительных препаратов, стресс.

Гастрит. Появляется из-за неправильного питания, систематических стрессов, злоупотребления жирной, жареной пищей, погрешностей в питании.

СРК. К основным причинам относят стресс, плохую моторику кишечника, вредные пищевые привычки.

Панкреатит. Его наступление провоцирует частое употребление спиртных напитков, инфекции, камни в желчном.

Желчекаменная болезнь. Появляется из-за того, что в желчном образовываются твердые тела на фоне воспалительных процессов органа.

При каких симптомах необходимо сразу записываться ко врачу?

Необходимо записываться на прием при выявлении следующей симптоматики:

Боли, неприятные ощущения в области живота локально

Вздутие живота, которое долго не проходит

Изжога, жжение в области пищевода

Неприятный запах изо рта

Регулярная тошнота, которая переходит в рвоту

Неприятный привкус во рту

Изменение стула: диарея, запор

Не затягивайте лечение, а при неприятной симптоматике сразу же обращайтесь ко врачу! Он назначит лечение, чтобы вы вновь почувствовали вкус к жизни.