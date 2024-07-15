Глава Дубны провёл совещание с представителами АО «Мострансавто»

Основная задача, которая сегодня стоит перед городом, это замена автобусов малой вместимости на транспортные средства большой вместимости.

На втором месте - вопрос дооснащения ремонтного цеха на площадке АО «Рата». Недавно к работе приступили еще два сотрудника - мойщик и слесарь, однако остается запрос на усиление базы запчастей. Требуется сформировать склад деталей прямо в городе.