Экскурсию для победительницы викторины Минобрнауки России провели в Объединенном институте

17 февраля 2024 года на выставке «Россия» состоялся тематический день «Наука и университеты», на пленарном заседании которого заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко выступил с докладом о ключевых результатах и достижениях в области науки, технологий и высшего образования за последние шесть лет.

По итогам его презентации была проведена викторина среди студентов – участников мероприятия, на вопросы которой – об основных цифрах и данных доклада – лучше и быстрее всех ответила студентка четвертого курса МГТУ им. Н. Э. Баумана Татьяна Митрофанова. Сертификат на научный тур по комплексу NICA победительнице вручил лично вице-премьер.