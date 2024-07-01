Экскурсию для победительницы викторины Минобрнауки России провели в Объединенном институте

17 февраля 2024 года на выставке «Россия» состоялся тематический день «Наука и университеты», на пленарном заседании которого заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко выступил с докладом о ключевых результатах и достижениях в области науки, технологий и высшего образования за последние шесть лет.
По итогам его презентации была проведена викторина среди студентов – участников мероприятия, на вопросы которой – об основных цифрах и данных доклада – лучше и быстрее всех ответила студентка четвертого курса МГТУ им. Н. Э. Баумана Татьяна Митрофанова. Сертификат на научный тур по комплексу NICA победительнице вручил лично вице-премьер.
На днях Татьяна Митрофанова стала бакалавром МГТУ, получив красный диплом по направлению «Организация инновационных систем управления» на факультете «Инженерный бизнес и менеджмент». Это специальность на стыке двух областей знания: технических наук и менеджмента.
Во время обучения девушка принимала активное участие в научных конференциях, писала научные статьи.