Экскурсию для победительницы викторины Минобрнауки России провели в Объединенном институте

01.07.2024 | 18:56 491 ОИЯИ
27 июня Объединенный институт ядерных исследований совместно с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации организовали экскурсию на ускорительный комплекс NICA для победительницы викторины Минобрнауки России.

17 февраля 2024 года на выставке «Россия» состоялся тематический день «Наука и университеты», на пленарном заседании которого заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко выступил с докладом о ключевых результатах и достижениях в области науки, технологий и высшего образования за последние шесть лет.

По итогам его презентации была проведена викторина среди студентов – участников мероприятия, на вопросы которой – об основных цифрах и данных доклада – лучше и быстрее всех ответила студентка четвертого курса МГТУ им. Н. Э. Баумана Татьяна Митрофанова. Сертификат на научный тур по комплексу NICA победительнице вручил лично вице-премьер.

На днях Татьяна Митрофанова стала бакалавром МГТУ, получив красный диплом по направлению «Организация инновационных систем управления» на факультете «Инженерный бизнес и менеджмент». Это специальность на стыке двух областей знания: технических наук и менеджмента.

Во время обучения девушка принимала активное участие в научных конференциях, писала научные статьи.

 
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