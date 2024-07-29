Дубненские спасатели пришли на выручку рыбакам, у которых заглох лодочный мотор

29.07.2024 | 21:23 508 Мособлпожспас
В минувшую субботу 27 июля жители города Конаково собрались поудить рыбу на Иваньковском водохранилище.

Спустив лодку на воду, они отправились в сторону острова Земляничный. Отойдя от берега около шести километров, мужчины приступили к рыбалке, а когда решили сменить место лова, то не смогли завести мотор. Попытки уйти на веслах также не принесли результата - порывистый ветер постоянно прибивал лодку к берегу. Понимая, что дело плохо, рыболовы обратились в службу 112.

На помощь потерпевшим прибыли спасатели дубненской 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО "Мособлпожспас". Используя профессиональные навыки, специалисты устранили неисправность мотора, и рыбаки, решив, что приключений на сегодняшний день достаточно, отправились к берегу в Дубне, где оставили свою машину.

 
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