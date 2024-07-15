Друг Дубны и выходец из Арзамаса-16 боец UFC Олег Тактаров поддержал решение не показывать Олимпиаду в России

Российский ветеран ММА и актер Олег Тактаров прокомментировал решение отечественных телеканалов не показывать Олимпийские игры в Париже.
Ранее большинство российских спортсменов не были допущены к участию в ОИ-2024 по политическим причинам.
«Не знаю всех тонкостей, почему борцы не поехали на Игры в Париж, но благодарю Бога, что не знаю всех этих нюансов. Единственное, что могу сказать — это преступление против молодости, человечности и человечества! Те, кто запретил спортсменам ехать на Олимпиаду и ввел неприемлемые условия, совершили преступление против молодежи с мечтой! Если наших нет, то что там смотреть? Болеешь всегда за своих! Я согласен с тем, что отказались показывать Олимпиаду по нашему ТВ. Если показывать, то каналы должны за показ платить деньги. Какого хрена мы должны платить, если там нет наших?» — прокомментировал Тактаров ситуацию.
- Олег Тактаров - выходец из ранее закрытого города "Арзамас-16" (в 1995 году возвращено историческое название Саров)
- Неоднократно бывал в Дубне, в качестве приглашенной звезды принимал участие в массовых мероприятиях
- Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа