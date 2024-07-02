Директор Объединенного института укрепляет научные связи Дубны и Китая

02.07.2024 | 12:40 607 ОИЯИ
1-2 июля 2024 г. директор Объединенного института ядерных исследований академик Трубников посетил Институт физики плазмы Китайской академии наук (ASIPP) в г. Хефэй.

В рамках визита состоялась продуктивная встреча с директором ASIPP, профессором Сун Юньтао, в ходе которой обсуждались перспективы расширения научного сотрудничества между двумя научными центрами в области фундаментальной ядерной физики, а также совместных проектов и инициатив в прикладных исследованиях для адронной терапии и медицинской физики.

ОИЯИ и Институт физики плазмы КАН (Китай) энергично сотрудничают с 2010 года и демонстрируют замечательные научные результаты в области ускорительных технологий, физики низких температур и сверхпроводимости, медицинской физики в протонной лучевой терапии.

В частности, в рамках проекта NICA реализовано несколько совместных уникальных сверхпроводящих магнитных устройств, в том числе с использованием высокотемпературной сверхпроводимости, совместно разработан проект и созданы сверхпроводящие протонные циклотроны (С200 и С240) для центра протонной терапии в Хэфее.

 
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