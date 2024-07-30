Действующего депутата Дубненского горсовета Елену Злобину не допустили до выборов

30.07.2024 | 09:11 692 Елена Злобина
Подписи избирателей, собранные действующим депутатом Дубненского горсовета Еленой Злобиной к выборам 6-8 сентября в Городской совет, признаны недействительными.

Официальная причина – в одном месте на подписных листах не была проставлена дата!

23 июля с.г. подала документы на выборы в наш местный Совет депутатов в качестве самовыдвиженца. Собрала подписи. Почерковед из Москвы признал их все действительными, т.е. каждый подписавшийся все писал сам.

Я, как сборщик подписей, написала свои личные данные и поставила подпись, но не поставила дату. Что является поводом признать все подписи недействительными - Статья 30, п. 14, ч. 8 закона Московской области о муниципальных выборах в Московской области.

К выборам меня не допустят. Надеюсь, что у остальных кандидатов на выборы не будет такой ошибки. Значит следующие 5 лет моей жизни пройдут в другом статусе.

Большое спасибо всем моим избирателям за доверие, желание многих и многих поставить подпись и поддержать на выборах. Мы в любом случае все вместе живем в городе и можем вместе отстаивать его уют, комфорт и красоту.

Р. S. Некоторые члены комиссии широко улыбались и делали вид, что удивлялись моей невнимательности, т.к. все остальное оформлено правильно, а некоторые высказали обиду на мой коммент о святых обязанностях комиссии подсказывать кандидатам на ошибки при оформлении. Они это не обязаны делать.

В Дубне до выборов не допустили действующего депутата Марка Ширченко

26.07.2024 | 18:48    570
В Дубне до выборов не допустили действующего депутата Марка Ширченко
Территориальная избирательная комиссия Дубны отказала в регистрации кандидатом в депутаты на предстоящие 6-8 сентября выборы в Городской совет действующему депутату Марку Ширченко.

Елена Злобина не раз критиковала действия администрации и главы города, особенно в части вопросов застройки. 

 
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