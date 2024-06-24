Жители Дубны активно проходят диагностику остеопороза в Дубненской больнице

24.06.2024 | 09:04 556 Дубненская больница
В Дубненской больнице организована всесторонняя диагностика остеопороза, которой уже воспользовались более 350 местных жителей.

Обследование проводится как в рамках диспансеризации в поликлинике №1, так и на выездных акциях в городских парках.

Специалисты больницы используют современный ультразвуковой денситометр, который позволяет измерить минеральную плотность костной ткани, оценить ее структуру и толщину. Данная процедура, занимающая до 10 минут, является безопасной и комфортной для пациентов.

"Поступившее месяц назад оборудование позволило провести диагностику на остеопороз уже более 350 пациентам. Организация и доступность процедуры становится все более востребованной среди жителей. Мы приглашаем пройти обследование в рамках диспансеризации любого из желающих", - отметил главный врач Игорь Давронов.

Пройти обследование на остеопороз могут все желающие, в том числе в рамках диспансеризации по выходным. Для этого необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС.

 
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