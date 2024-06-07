Житель Дубны в своей квартире организовал наркопритон

"Клиентам" он оказывал и дополнительные услуги: ограничивал на время сеанса доступ посторонних лиц, хранил принадлежности (шприцы, металлические ложки, вата, стеклянная кобла, вода). А в качестве оплаты принимал спиртные напитки и продукты питания.

Дубненским судом мужчина приговорен к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком один год.