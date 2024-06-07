Житель Дубны в своей квартире организовал наркопритон

07.06.2024 | 12:59 493 Прокуратура
Дубненец систематически предоставлял свою квартиру, в которой зарегистрирован и проживает, наркозависимым лицам для незаконного потребления наркотических средств.

"Клиентам" он оказывал и дополнительные услуги: ограничивал на время сеанса доступ посторонних лиц, хранил принадлежности (шприцы, металлические ложки, вата, стеклянная кобла, вода). А в качестве оплаты принимал спиртные напитки и продукты питания.

Дубненским судом мужчина приговорен к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

 
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