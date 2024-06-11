За спасение утят: В ОЭЗ "Дубна" наградили спасателей

Управляющая компания ОЭЗ "Дубна" наградила героев за спасение утят.
Возле проходной левобережной площадки ОЭЗ "Дубна" была замечена дикая утка, которая вела себя беспокойно. Оказалось, что в систему ливневой канализации через решетку провалились утята. Прибывшие на место спасатели ПСП ПСЧ-215(с) Мособлпожспаса вызволили пятерых малышей и вернули их маме.
В Дубне спасатели вытащили утят из ливневки и вернули маме-утке
26.05.2024 | 16:11 843
Утром 26 мая возле проходной левобережной площадки ОЭЗ "Дубна" была замечена дикая утка, которая вела себя беспокойно. Оказалось, что в систему ливневой канализации через решетку провалились утята.
За проявление чуткости и готовность помочь братьям нашим меньшим, управляющая компания ОЭЗ "Дубна" наградила героев, совершивших этот трогательный поступок. Поступок, который напоминает нам о важности сохранения гармонии между человеком и природой, о необходимости быть внимательными и отзывчивыми к окружающему миру.