За спасение утят: В ОЭЗ "Дубна" наградили спасателей

11.06.2024 | 09:23 554 ОЭЗ "Дубна"
Управляющая компания ОЭЗ "Дубна" наградила героев за спасение утят.

Возле проходной левобережной площадки ОЭЗ "Дубна" была замечена дикая утка, которая вела себя беспокойно. Оказалось, что в систему ливневой канализации через решетку провалились утята. Прибывшие на место спасатели ПСП ПСЧ-215(с) Мособлпожспаса вызволили пятерых малышей и вернули их маме.

В Дубне спасатели вытащили утят из ливневки и вернули маме-утке

26.05.2024 | 16:11    843
В Дубне спасатели вытащили утят из ливневки и вернули маме-утке
Утром 26 мая возле проходной левобережной площадки ОЭЗ "Дубна" была замечена дикая утка, которая вела себя беспокойно. Оказалось, что в систему ливневой канализации через решетку провалились утята.

За проявление чуткости и готовность помочь братьям нашим меньшим, управляющая компания ОЭЗ "Дубна" наградила героев, совершивших этот трогательный поступок. Поступок, который напоминает нам о важности сохранения гармонии между человеком и природой, о необходимости быть внимательными и отзывчивыми к окружающему миру.

 
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