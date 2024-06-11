За спасение утят: В ОЭЗ "Дубна" наградили спасателей

Максим - активный участник олимпиадного движения, победитель отраслевой олимпиады школьников «Газпром» по информатике, призёр межрегиональной олимпиады школьников имени И.Я. Веречко, олимпиады школьников «Шаг в будущее» и других.

Максим - активный участник олимпиадного движения, победитель отраслевой олимпиады школьников «Газпром» по информатике, призёр межрегиональной олимпиады школьников имени И.Я. Веречко, олимпиады школьников «Шаг в будущее» и других.

10.06.2024 | 22:36

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