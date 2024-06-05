Южноафриканские студенты начали практику в Дубне

05.06.2024 | 17:38 559 ОИЯИ
С 3 по 21 июня 2024 г. в Объединенном институте ядерных исследований проходит Международная студенческая практика, организуемая Учебно-научным центром ОИЯИ. Конкурсный отбор для участия в практике прошли 19 студентов из ЮАР.

В течение трех недель студенты будут работать над научными проектами под руководством сотрудников ОИЯИ, посетят лаборатории, познакомятся с основными направлениями исследований. Тематика выполняемых проектов включает ядерную физику, нейтронную физику, науки о жизни, компьютинг, детекторы.

В рамках программы запланированы культурные мероприятия, неформальные встречи с сотрудниками ОИЯИ из стран-участниц и посещение Университета «Дубна». Завершится практика представлением студенческих докладов по результатам проектных работ.

 
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