Юные фехтовальщики из Дубны - победители и призеры турниров

05.06.2024 | 17:56 521 СШ "Дубна"
Воспитанники спортивной школы "Дубна" успешно выступили на ряде фехтовальных турниров в Московской области.

На открытом турнире по шпаге в Химках дубненские спортсмены Арина Тешева и Александра Леонова победили в командных соревнованиях. Еще один воспитанник школы, Василий Мелешко, завоевал серебряную медаль в командном первенстве.

На фехтовальном турнире в Туле среди взрослых спортсменов Сергей Чурюкин занял второе место.

В Лобне юная фехтовальщица из Дубны Софья Оводкова выиграла золотую медаль.

Достижения юных спортсменов из Дубны - это результат упорных тренировок и самоотверженной работы. Поздравляем ребят с успешными выступлениями и желаем им дальнейших побед!

Спортивная школа "Дубна" гордится своими воспитанниками и продолжает готовить новые поколения талантливых фехтовальщиков.

 
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