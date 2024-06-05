Юные фехтовальщики из Дубны - победители и призеры турниров

Воспитанники спортивной школы "Дубна" успешно выступили на ряде фехтовальных турниров в Московской области.
На открытом турнире по шпаге в Химках дубненские спортсмены Арина Тешева и Александра Леонова победили в командных соревнованиях. Еще один воспитанник школы, Василий Мелешко, завоевал серебряную медаль в командном первенстве.
На фехтовальном турнире в Туле среди взрослых спортсменов Сергей Чурюкин занял второе место.
В Лобне юная фехтовальщица из Дубны Софья Оводкова выиграла золотую медаль.
Достижения юных спортсменов из Дубны - это результат упорных тренировок и самоотверженной работы. Поздравляем ребят с успешными выступлениями и желаем им дальнейших побед!
Спортивная школа "Дубна" гордится своими воспитанниками и продолжает готовить новые поколения талантливых фехтовальщиков.