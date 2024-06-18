"Выездная администрация" снова пройдёт в Дубне

18.06.2024 | 09:35 437 Администрация Дубны
Команда главы городского округа Дубна регулярно встречается с жителями в формате выездной администрации.

В ближайшее время запланированы сразу две такие встречи:

  • 20 июня в 18:30 в Парке семейного отдыха за ТРК "Маяк"
  • 27 июня в 18:30 на территории школы №10 по ул. Ленина, д. 39

На встречах будут рассмотрены вопросы, касающиеся уборки города, благоустройства и ремонта, строительства "Дубненской кругосветки", работы управляющих компаний, строительства нового жилья, а также функционирования парков и общественного транспорта.

Помимо этого, на площадках будет работать передвижной мобильный медицинский комплекс. Все желающие, независимо от регистрации, смогут бесплатно пройти комплексное обследование и получить консультацию врача-терапевта.

В рамках медицинского осмотра будут проведены: анкетирование, измерение антропометрических данных, уровня глюкозы, холестерина и кислорода в крови, артериального и внутриглазного давления, кардиовизиография и денситометрия. Медработники не только проведут обследование, но и при необходимости запишут на прием к узким специалистам.

Для прохождения медицинского обследования необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Жителей Дубны приглашают принять участие в предстоящих встречах "Выездной администрации"!

 
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