Второй в текущем году День донора прошел в ОЭЗ «Дубна»

Управляющая компания ОЭЗ «Дубна» совместно с Московским областным центром крови организует День донора несколько раз в год. Акция всегда проходит в дружественной атмосфере: многие доноры познакомились друг с другом именно на одном из таких мероприятий и теперь рады очередной встрече, приводят с собой тех, кто решил впервые присоединиться к доброму делу, сами консультируют новичков.
Управляющая компания с 2019 года активно, на регулярной основе участвует в донорском движении. За пять лет совместно с профессиональными специалистами Московского областного центра крови в ОЭЗ было проведено 14 безвозмездных донорских акций. В них приняли участие более тысячи сотрудников особой экономической зоны и жителей наукограда, было собрано около 600 литров крови.