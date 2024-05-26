Второй в текущем году День донора прошел в ОЭЗ «Дубна»

суббота, 01 июня 2024 | 17:27 175 ОЭЗ "Дубна"
Результатом уже второй в этом году благотворительной акции, прошедшей в ОЭЗ «Дубна», стало более 42 литров крови, которой поделились почти 100 доноров – неравнодушных сотрудников ОЭЗ и жителей наукограда.

Управляющая компания ОЭЗ «Дубна» совместно с Московским областным центром крови организует День донора несколько раз в год. Акция всегда проходит в дружественной атмосфере: многие доноры познакомились друг с другом именно на одном из таких мероприятий и теперь рады очередной встрече, приводят с собой тех, кто решил впервые присоединиться к доброму делу, сами консультируют новичков.

Управляющая компания с 2019 года активно, на регулярной основе участвует в донорском движении. За пять лет совместно с профессиональными специалистами Московского областного центра крови в ОЭЗ было проведено 14 безвозмездных донорских акций. В них приняли участие более тысячи сотрудников особой экономической зоны и жителей наукограда, было собрано около 600 литров крови.

 
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