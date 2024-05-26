Второй в текущем году День донора прошел в ОЭЗ «Дубна»

Управляющая компания ОЭЗ «Дубна» совместно с Московским областным центром крови организует День донора несколько раз в год. Акция всегда проходит в дружественной атмосфере: многие доноры познакомились друг с другом именно на одном из таких мероприятий и теперь рады очередной встрече, приводят с собой тех, кто решил впервые присоединиться к доброму делу, сами консультируют новичков.