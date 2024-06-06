Врач Дубненской больницы научил преподавателей и учащихся лицея Кадышевского основам проведения сердечно-легочной реанимации и оказанию первой помощи

9 июня 2024 г. в пансионате «Дубна» в Алуште начала свою работу XIII Международная конференция молодых ученых и специалистов «Алушта-2024», организованная ОМУС ОИЯИ.

9 июня 2024 г. в пансионате «Дубна» в Алуште начала свою работу XIII Международная конференция молодых ученых и специалистов «Алушта-2024», организованная ОМУС ОИЯИ.

07.06.2024 | 13:18

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