Врач Дубненской больницы научил преподавателей и учащихся лицея Кадышевского основам проведения сердечно-легочной реанимации и оказанию первой помощи

06.06.2024 | 19:14 490 Дубненская больница
Врач Дубненской больницы Сергей Деревякин продолжает проводить обучение основам сердечно-легочной реанимации. В этот раз занятие прошло в физико-математическом лицее им. академика В.Г. Кадышевского, где преподаватели и учащиеся получили новые знания и практический опыт.

На встрече врач продемонстрировал технику проведения сердечно-легочной реанимации, рассказал правила наложения жгута для остановки кровотечения, наложения повязок, проведении иммобилизации конечностей, приеме Геймлиха.

«С начала года провел более десяти обучающих занятий для медицинских сотрудников больницы, для трудовых коллективов предприятий, сотрудников Госавтоинспекции, преподавателей и учеников, волонтеров и жителей города. Считаю, что в современных условиях каждый должен уметь обладать навыками оказания первой помощи при различных экстренных ситуациях до прибытия бригады скорой помощи или спасателей. Если помощь оказана в течение первых минут, то процент выживаемости идет от 70% до 90%», - поделился врач Сергей Деревякин.

Важно отметить, что занятия проводятся для всех желающих бесплатно. Для того, чтобы пригласить врача на проведение мастер-класса, необходимо обратиться в медучреждение.

 
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