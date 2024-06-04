В Управляющей компании ОЭЗ "Дубна" занялись мелким бизнесом - установкой бассейнов

Справедливости ради, лето обещает быть жарким, а значит и бизнес не таким уж и мелким:

Качественная вода, соответствующая всем стандартам безопасности

Вода не содержит вредных примесей, что делает ее идеальным выбором для использования в бассейнах, резервуарах и других водных объектах

Специалисты определят необходимый объем воды и доставят ее в удобное для вас время

Доставка воды для бассейнов осуществляется в заранее оговоренные сроки, предлагается помощь в определении объемов.

Если не полениться и подготовить бассейн к жарким выходным, то лениться у его бортиков можно будет всё лето!

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