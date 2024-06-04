В Управляющей компании ОЭЗ "Дубна" занялись мелким бизнесом - установкой бассейнов

Хотите насладиться свежестью и чистотой воды в вашем бассейне без забот о ее доставке и наполнении? Обращайтесь в Управляющую компанию ОЭЗ "Дубна"!
Справедливости ради, лето обещает быть жарким, а значит и бизнес не таким уж и мелким:
- Качественная вода, соответствующая всем стандартам безопасности
- Вода не содержит вредных примесей, что делает ее идеальным выбором для использования в бассейнах, резервуарах и других водных объектах
- Специалисты определят необходимый объем воды и доставят ее в удобное для вас время
Доставка воды для бассейнов осуществляется в заранее оговоренные сроки, предлагается помощь в определении объемов.
Если не полениться и подготовить бассейн к жарким выходным, то лениться у его бортиков можно будет всё лето!
Свяжитесь для оформления заказа и получения дополнительной информации: +7 (985) 219-02-28