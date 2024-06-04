В Управляющей компании ОЭЗ "Дубна" занялись мелким бизнесом - установкой бассейнов

воскресенье, 02 июня 2024 | 17:59 547 ОЭЗ "Дубна"
Хотите насладиться свежестью и чистотой воды в вашем бассейне без забот о ее доставке и наполнении? Обращайтесь в Управляющую компанию ОЭЗ "Дубна"!

Справедливости ради, лето обещает быть жарким, а значит и бизнес не таким уж и мелким:

  • Качественная вода, соответствующая всем стандартам безопасности
  • Вода не содержит вредных примесей, что делает ее идеальным выбором для использования в бассейнах, резервуарах и других водных объектах
  • Специалисты определят необходимый объем воды и доставят ее в удобное для вас время

Доставка воды для бассейнов осуществляется в заранее оговоренные сроки, предлагается помощь в определении объемов.

Если не полениться и подготовить бассейн к жарким выходным, то лениться у его бортиков можно будет всё лето!

Свяжитесь для оформления заказа и получения дополнительной информации: +7 (985) 219-02-28

 
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