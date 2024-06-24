В Университете "Дубна" прошла традиционная Летняя химическая школа

24.06.2024 | 15:03 492 Университет "Дубна"
На базе Кафедры химии, новых технологий и материалов Университета "Дубна" с 17 по 22 июня прошла традиционная Летняя химическая школа (ЛХШ).

Ежегодно ЛХШ проходит при активном участии преподавателей, лаборантов, аспирантов и студентов Университета. В этом году участниками Школы стали ученики 7-10 классов из Дубны, Кимр, Дмитрова, Калуги, Иннополиса и Москвы.

Для ребят была подготовлена большая научно-популярная программа: экспериментальные научные проекты, экскурсии, демонстрационные опыты, научно-популярные лекции, интерактивные игры и конкурсы.

Участники провели мониторинг озера на территории Университета в «Экологическом патруле», побывали на экскурсии в Лаборатории композитных материалов инжинирингового центра Университета «Дубна» и химической лаборатории бассейна «Олимп», приняли участие в химических экспериментах, квестах и мастер-классах, подготовленных командой кафедры.

В этом году ребята в составе небольших групп выполняли исследовательские проекты по тематикам: «Титрование и спектрофотометрия в химическом анализе», «Полимерные системы», «Фотохимические превращения», «Биологически активные вещества гетероциклической природы». Результаты исследований были представлены на итоговой конференции.

Все участники получили памятные призы и подарки, новых друзей и незабываемые впечатления!

 
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