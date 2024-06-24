В Университете "Дубна" прошла традиционная Летняя химическая школа

Ежегодно ЛХШ проходит при активном участии преподавателей, лаборантов, аспирантов и студентов Университета. В этом году участниками Школы стали ученики 7-10 классов из Дубны, Кимр, Дмитрова, Калуги, Иннополиса и Москвы.

Для ребят была подготовлена большая научно-популярная программа: экспериментальные научные проекты, экскурсии, демонстрационные опыты, научно-популярные лекции, интерактивные игры и конкурсы.

Участники провели мониторинг озера на территории Университета в «Экологическом патруле», побывали на экскурсии в Лаборатории композитных материалов инжинирингового центра Университета «Дубна» и химической лаборатории бассейна «Олимп», приняли участие в химических экспериментах, квестах и мастер-классах, подготовленных командой кафедры.