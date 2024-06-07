В Дубне за избиение знакомой и хранение боеприпасов осужден местный житель

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, житель Дубны в ходе конфликта со своей знакомой нанес ей один удар кулаком по лицу, а также несколько ударов ногой в область правого плеча.
Это вызвало у неё перелом бугорка правой плечевой кости и раны в лобной области, квалифицированные как средней тяжести вред здоровью.
Он же с осени 2020 года незаконно хранил в своей квартире боевые патроны в количестве 10 штук.
Дубненским судом подсудимый приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.