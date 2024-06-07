В Дубне за избиение знакомой и хранение боеприпасов осужден местный житель

07.06.2024 | 12:37 485 Прокуратура
Находясь в состоянии алкогольного опьянения, житель Дубны в ходе конфликта со своей знакомой нанес ей один удар кулаком по лицу, а также несколько ударов ногой в область правого плеча.

Это вызвало у неё перелом бугорка правой плечевой кости и раны в лобной области, квалифицированные как средней тяжести вред здоровью.

Он же с осени 2020 года незаконно хранил в своей квартире боевые патроны в количестве 10 штук.

Дубненским судом подсудимый приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

 
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