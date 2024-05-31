В Дубне спасатели деблокировали водителя из зажатой в ДТП кабины грузовика

понедельник, 03 июня 2024 | 21:29 404 Мособлпожспас
На мосту через Волгу в Дубне произошло столкновение мусоровоза и пассажирского автобуса, в котором находились 45 пассажиров.

В службу «Система-112» об аварии сообщили очевидцы.

Прибыв на место аварии, спасатели 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» выяснили, что в аварии пострадал водитель грузовика. Его зажало в кабине поврежденными конструкциями. С помощью аварийно-спасательного инструмента специалисты деблокировали мужчину 1998 года рождения и передали его сотрудникам скорой помощи для госпитализации.

 
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