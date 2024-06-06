В Дубне состоялось открытие музыкального проекта "Улица"

06.06.2024 | 14:19 524 Администрация Дубны
5 июня в парке на Набережной им. Д.И. Менделеева в Дубне состоялось открытие артистического мегапроекта "Улица"

Если ты талантливый, творческий человек и хочешь поделиться своей энергией со всеми, ты можешь стать звездой этого лета!

Приходи и участвуй в третьем сезоне творческого проекте "Улица", созданного специально для тебя. К выступлению допускаются номера любого характера (танцы, песни, игра на инструменте, спортивные трюки, цирковые представления и другие).

 
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