В Дубне состоялось открытие музыкального проекта "Улица"

Если ты талантливый, творческий человек и хочешь поделиться своей энергией со всеми, ты можешь стать звездой этого лета!

Приходи и участвуй в третьем сезоне творческого проекте "Улица", созданного специально для тебя. К выступлению допускаются номера любого характера (танцы, песни, игра на инструменте, спортивные трюки, цирковые представления и другие).