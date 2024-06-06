В Дубне состоялось открытие музыкального проекта "Улица"

5 июня в парке на Набережной им. Д.И. Менделеева в Дубне состоялось открытие артистического мегапроекта "Улица"
Если ты талантливый, творческий человек и хочешь поделиться своей энергией со всеми, ты можешь стать звездой этого лета!
Приходи и участвуй в третьем сезоне творческого проекте "Улица", созданного специально для тебя. К выступлению допускаются номера любого характера (танцы, песни, игра на инструменте, спортивные трюки, цирковые представления и другие).
- Чтобы стать участником проекта и выступить со своим номером, пройди регистрацию: https://forms.gle/RH2hz18RjSUp5RoP8
- По всем интересующим вопросам пиши в группу: https://vk.com/dubnaulitsa