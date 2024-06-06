В Дубне служащий "Альфа-банка" украл деньги с чужой кредитки

Но делать он этого не стал – карточку оставил себе и, впоследствии, неоднократно ею расплачивался за различные покупки, чем нанес потерпевшей значительный материальный ущерб на сумму почти 73,5 тысячи рублей.

Дубненским судом мужчина приговорен к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.