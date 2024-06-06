В Дубне служащий "Альфа-банка" украл деньги с чужой кредитки

06.06.2024 | 19:40 487 Прокуратура
Следствием установлено, что менеджер дубненского отделения «Альфа-Банка», выполняя должностные обязанности, принял от клиентки кредитную карту, которую должен был закрыть и уничтожить в установленном порядке.

Но делать он этого не стал – карточку оставил себе и, впоследствии, неоднократно ею расплачивался за различные покупки, чем нанес потерпевшей значительный материальный ущерб на сумму почти 73,5 тысячи рублей.

Дубненским судом мужчина приговорен к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.

 
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