В Дубне проходит операция «Нелегал - 2024»

понедельник, 03 июня 2024 | 11:06 432 МВД России
На территории Московской области в период с 3 по 9 июня 2024 года пройдёт федеральная комплексная оперативно-профилактическая операция «Нелегал - 2024».
Целью комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал - 2024» является выявление и пресечение каналов незаконной миграции граждан, пресечение деятельности лидеров и участников организованных групп и преступных сообществ, имеющих международные и межрегиональные связи, причастных к организации незаконной миграции, а также экстремистской и террористической деятельности, незаконному обороту оружия, боеприпасов, наркотических средств, торговле людьми.