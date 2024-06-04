В Дубне проходит операция «Нелегал - 2024»

понедельник, 03 июня 2024 | 11:06 432 МВД России
На территории Московской области в период с 3 по 9 июня 2024 года пройдёт федеральная комплексная оперативно-профилактическая операция «Нелегал - 2024».

Целью комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал - 2024» является выявление и пресечение каналов незаконной миграции граждан, пресечение деятельности лидеров и участников организованных групп и преступных сообществ, имеющих международные и межрегиональные связи, причастных к организации незаконной миграции, а также экстремистской и террористической деятельности, незаконному обороту оружия, боеприпасов, наркотических средств, торговле людьми.

 
Читайте также
Новости
04.06.2024 | 09:32    310
Университет "Дубна" распахнул двери для кубинских гостей
Дубненский университет на днях принял у себя группу кубинских жителей, проживающих в городе. Для них провели подробную экскурсию по кампусу вуза.
29.05.2024 | 11:41    753
В Дубне начала свою работу Компьютерная академия ТОП
Спешим сообщить долгожданную новость, что в Дубне открыл для всех желающих свои двери самый крупный специализированный учебный центр, который проводит обучение в сфере IT.
30.05.2024 | 17:14    776
В детской поликлинике Дубненской больницы прошла акция «Маленькие дети на страже большого здоровья»
В детской поликлинике Дубненской больницы впервые прошла акция «Маленькие дети на страже большого здоровья» и посвящена она Международному дню защиты детей.