В Дубне приступили к строительству Центра обработки данных Wildberries

"По предварительной оценке, инвестиции в создание и оснащение ЦОД составят 6,5 млрд рублей, - отметила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. - Это сложный высокотехнологичный инфраструктурный объект, на котором будут применены самые эффективные инженерные решения. Запуск ЦОД в Дубне также позволит создать новые рабочие места для высококвалифицированных специалистов. На сегодняшний день уже завершены земляные работы, идет подготовка фундамента здания. Ввод в эксплуатацию запланирован на II квартал 2025 года".

Строительство одноэтажного здания на территории ОЭЗ «Дубна» ведется по проекту компании WildTeam. ЦОД будет включать пять IT‑модулей с машинными залами, силовыми электрическими блоками и помещениями для дизель-генераторных установок. В здании спланированы инженерный технологический модуль со складскими помещениями, а также административно-бытовая часть.