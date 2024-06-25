В Дубне приступили к строительству Центра обработки данных Wildberries

"По предварительной оценке, инвестиции в создание и оснащение ЦОД составят 6,5 млрд рублей, - отметила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. - Это сложный высокотехнологичный инфраструктурный объект, на котором будут применены самые эффективные инженерные решения. Запуск ЦОД в Дубне также позволит создать новые рабочие места для высококвалифицированных специалистов. На сегодняшний день уже завершены земляные работы, идет подготовка фундамента здания. Ввод в эксплуатацию запланирован на II квартал 2025 года".
Строительство одноэтажного здания на территории ОЭЗ «Дубна» ведется по проекту компании WildTeam. ЦОД будет включать пять IT‑модулей с машинными залами, силовыми электрическими блоками и помещениями для дизель-генераторных установок. В здании спланированы инженерный технологический модуль со складскими помещениями, а также административно-бытовая часть.
"В проекте Центра обработки данных реализован принцип модульности - рабочие площади здания можно расширить по мере необходимости в будущем, например, добавить ещё IT-модули, - рассказала генеральный директор проектной компании WildTeam Мария Болдырева. - ЦОД - автономная система, где нет необходимости в постоянном пребывании людей, кроме административно-бытовой части. В здании появятся системы бесперебойного питания, а система управления дизель-генераторных установок будет работать полностью в автоматическом режиме."