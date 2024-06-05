В Дубне появится еще один крупный фармзавод

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области подписало с компанией «АлФарма» соглашение о создании на территории ОЭЗ «Дубна» высокотехнологичного комплекса по разработке и производству лекарственных средств, в том числе антибактериальных, гормональных и противоопухолевых препаратов, которые предназначены для лечения онкологических заболеваний. Свои подписи под документом поставили заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева и генеральный директор ООО «АлФарма» Станислав Сидоров.

"В рамках инвестиционного проекта компания построит высокотехнологичное предприятие по производству лекарственных средств, - отметила Екатерина Зиновьева. - Инвестиции в реализацию проекта составят более 1,2 млрд рублей. Приступить к строительству первой очереди комплекса инвестор планирует в I квартале 2025 года. Ввести в эксплуатацию весь комплекс площадью более 6,3 тысячи кв. метров планируется в первом полугодии 2028 года. На первом этапе на предприятии в городском округе Дубна создадут более 50 рабочих мест, с запуском второй очереди штат будет увеличен еще на 50 человек".

На территории ОЭЗ «Дубна» компания «АлФарма» разместит физико-химические и микробиологические лаборатории, производственный и упаковочный участки, «чистые», офисные и складские помещения. На производственной площадке будут выпускать импортозамещающие препараты, разрабатывать и создавать новые лекарственные средства. Поставлять готовую продукцию планируется по всей России, а также в страны СНГ, Азии и Африки.

"Запуск производства лекарственных средств на территории ОЭЗ «Дубна», с предоставлением льгот и готовой инфраструктуры, позволит нашей компании значительно сократить затраты на разработку и производство препаратов и, следовательно, уменьшить себестоимость продукции, - говорит Станислав Сидоров. - Таким образом, мы сможем производить современные жизненно важные лекарства, которые будут доступны для пациентов по всей России. Это будет действительно большой, значимый проект, и мы рады, что правительство региона нас поддерживает".

После выхода на проектную мощность, на предприятии в год смогут производить не менее 400 млн таблетированных препаратов, в том числе 15 млн противоопухолевых капсул и таблеток, более 3 млн штук противоопухолевых гормонов и не менее 40 млн ингаляционных препаратов. Все эти препараты будут предназначены для лечения тяжелых социально-значимых заболеваний, в том числе онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, ВИЧ и заболеваний легких.