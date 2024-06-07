В Дубне построят завод по производству электрических машин и гидравлических агрегатов для гражданской авиации

07.06.2024 | 18:37 510 ОЭЗ "Дубна"
На второй день Петербургского международного экономического форума подписано соглашение о строительстве нового завода по производству электрических машин и гидравлических агрегатов для гражданской авиации с резидентом ОЭЗ «Дубна» - компанией АО «Опытно-конструкторское бюро «Аэрокосмические системы».

Подписи под соглашением поставили губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор АО «Опытно-конструкторское бюро «Аэрокосмические системы» Валерий Шадрин.

Завод планируется запустить в ближайшие 3 года. Объем инвестиций в проект составит 1,5 млрд рублей, на новом предприятии планируется создать 350 рабочих мест.

С 2010 года ОКБ «Аэрокосмические системы», расположенное в ОЭЗ «Дубна», разработало и поставило на производство бортовые кабели, трубопроводные и водовакуумные системы, насосные станции и системы электроснабжения среднемагистрального самолета МС-21. Аналогичную продукцию предприятие производит и для других гражданских российских самолетов.

 
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