В Алуште стартовала ежегодная молодежная конференция

В мероприятии принимают участие более 45 молодых ученых и специалистов из Вьетнама, Египта, Казахстана, России и Чехии.

В этом году молодежная конференция в Алуште посвящена современным достижениям в области медицинской физики, в частности, разработке концепции и проекта создания научно-клинического центра протонной терапии на базе сверхпроводящего протонного циклотрона MSC-230.

В программе - 10 лекций от приглашенных спикеров, более 40 научных докладов участников конференции, а также спортивно-досуговые и экскурсионные мероприятия.