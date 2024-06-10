В Алуште стартовала ежегодная молодежная конференция

10.06.2024 | 21:46 644 ОИЯИ
9 июня 2024 г. в пансионате «Дубна» в Алуште начала свою работу XIII Международная конференция молодых ученых и специалистов «Алушта-2024», организованная ОМУС ОИЯИ.

В мероприятии принимают участие более 45 молодых ученых и специалистов из Вьетнама, Египта, Казахстана, России и Чехии.

В этом году молодежная конференция в Алуште посвящена современным достижениям в области медицинской физики, в частности, разработке концепции и проекта создания научно-клинического центра протонной терапии на базе сверхпроводящего протонного циклотрона MSC-230.

В программе - 10 лекций от приглашенных спикеров, более 40 научных докладов участников конференции, а также спортивно-досуговые и экскурсионные мероприятия.

 
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