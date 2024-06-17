Творческие коллективы из Дубны покорили международный конкурс

17.06.2024 | 08:51 571
9 июня 2024 года юные таланты и профессиональные артисты из Дубны блестяще выступили на X Международном конкурсе искусств "Я в ИСКУССТВЕ" в Москве.
Детский фольклорный ансамбль "Вербочка" принял участие в номинации "Вокальное искусство" (народный вокал). Коллектив показал высочайший уровень подготовки:
- Во 2-й возрастной группе (5-6 лет) ансамбль стал лауреатом II степени.
- В 4-й возрастной группе (10-12 лет) ансамбль также завоевал звание лауреата II степени.
Руководитель ансамбля - Трофимова Светлана Евгеньевна, концертмейстер - Заслуженный работник культуры Московской области Кучеренко Сергей Викторович.
Также на конкурсе блестяще выступил Народный коллектив Хор "Русская песня", руководителями которого являются Немцев Владимир Николаевич и Трофимова Светлана Евгеньевна. Хор был удостоен звания лауреата II степени в номинации "Вокальное искусство" (народный вокал).
Поздравляем всех участников, руководителей и наставников с громкими победами! Желаем коллективам дальнейших творческих успехов и побед на международной арене.