Творческие коллективы из Дубны покорили международный конкурс

Также на конкурсе блестяще выступил Народный коллектив Хор "Русская песня", руководителями которого являются Немцев Владимир Николаевич и Трофимова Светлана Евгеньевна. Хор был удостоен звания лауреата II степени в номинации "Вокальное искусство" (народный вокал).

Поздравляем всех участников, руководителей и наставников с громкими победами! Желаем коллективам дальнейших творческих успехов и побед на международной арене.