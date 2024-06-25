Трансфузиологический кабинет Дубненской больницы продолжил работу в новых условиях

Перед переездом подготовлены помещения, в соответствии с нормативными требованиями. Обустроен зал для хранения компонентов донорской крови. Для медицинского персонала оборудована ординаторская с автоматизированными рабочими местами. Возглавляет работу кабинета врач-трансфузиолог Олег Бушеленков, который ведет работу по формированию запаса компонентов донорской крови и обеспечивает безопасность клинического использования компонентов донорской крови с лечебной целью.

Работа кабинета осуществляется круглосуточно, обеспечивая компонентами крови лечебные отделения Дубненской больницы. Медицинские сестры кабинета Ирина Каретникова и Лидия Мутовкина обеспечивают постоянное пополнение запасов крови, ее хранение и ведут медицинскую документацию.