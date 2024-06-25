Трансфузиологический кабинет Дубненской больницы продолжил работу в новых условиях

25.06.2024 | 19:20 426 Дубненская больница
Трансфузиологический кабинет Дубненской больницы продолжил работу в новых комфортных условиях после переезда из старого здания в хирургический корпус больницы.

Перед переездом подготовлены помещения, в соответствии с нормативными требованиями. Обустроен зал для хранения компонентов донорской крови. Для медицинского персонала оборудована ординаторская с автоматизированными рабочими местами. Возглавляет работу кабинета врач-трансфузиолог Олег Бушеленков, который ведет работу по формированию запаса компонентов донорской крови и обеспечивает безопасность клинического использования компонентов донорской крови с лечебной целью.

Работа кабинета осуществляется круглосуточно, обеспечивая компонентами крови лечебные отделения Дубненской больницы. Медицинские сестры кабинета Ирина Каретникова и Лидия Мутовкина обеспечивают постоянное пополнение запасов крови, ее хранение и ведут медицинскую документацию.

«Основой задачей трансфузиологического кабинета является обеспечение пациентов компонентами донорской крови в экстренных случаях, при неотложных состояниях, так и в плановом порядке. Новое местоположение кабинета позволяет затратить минимальное количество времени на доставку компонентов крови к пациенту. Работа кабинета организована в одном месте, в условиях круглосуточного стационара, где работают профильные отделения, в том числе реанимационное и операционный блок. Перемены позволили обеспечить качественное и своевременное оказание трансфузиологической помощи», - сказал главный врач Игорь Давронов.

Важно отметить, что коллектив кабинета трансфузиологии активно занимается популяризацией донорского движения в Дубне, совместно с Подмосковным Центром крови организует и проводит выездные дни донора, за свою работу неоднократно были отмечены благодарственными письмами и грамотами. Городской округ Дубна занимает лидирующие позиции по количеству доноров в Московской области.

 
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