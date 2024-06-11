Танцевальный триумф: В Дубне определился победитель конкурса "Город танцует в парках"

Напомним, что "Город танцует в парках" - это ежегодный московский областной фестиваль современного танца, организованный АНО "МосОблПарк" при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. Мероприятие объединяет профессионалов и любителей, создавая уникальную площадку для обмена опытом, раскрытия новых талантов и ярких танцевальных баттлов.

Поздравляем команду "Стенд Ап" с блестящей победой! Ваше выступление стало настоящим праздником танца для всех зрителей. Желаем вам дальнейшего профессионального роста, вдохновения и новых творческих свершений.