Танцевальный триумф: В Дубне определился победитель конкурса "Город танцует в парках"

11.06.2024 | 09:09 595 Администрация Дубны
Команда "Стенд Ап" танцевальной школы "Юна спорт" победила на фестивале "Город танцует в парках" в Дубне.

Фестиваль современного танца "Город танцует в парках" 9 июня вновь собрал на своей площадке самые яркие коллективы Дубны. Кульминацией красочного танцевального праздника стало подведение итогов и награждение победителей.

Первое место завоевала команда "Стенд Ап" из танцевальной школы "Юна спорт"! Девушки продемонстрировали высочайший уровень мастерства и слаженность, покорив жюри и зрителей своим выступлением.

Напомним, что "Город танцует в парках" - это ежегодный московский областной фестиваль современного танца, организованный АНО "МосОблПарк" при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. Мероприятие объединяет профессионалов и любителей, создавая уникальную площадку для обмена опытом, раскрытия новых талантов и ярких танцевальных баттлов.

Поздравляем команду "Стенд Ап" с блестящей победой! Ваше выступление стало настоящим праздником танца для всех зрителей. Желаем вам дальнейшего профессионального роста, вдохновения и новых творческих свершений.

 
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