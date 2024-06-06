Студентки-дизайнеры Университета "Дубна" представили свои работы в финале олимпиады «IT-Планеты 2024»

06.06.2024 | 18:13 523
XV Международная олимпиада «IT-Планета-2024» завершилась в IT-парке «Цифровая Арктика» (Архангельск) и оказалась запоминающейся для студентов-дизайнеров Университета "Дубна".

Три студентки 3-го курса, обучающиеся на направлении «Прикладная информатика в компьютерном дизайне», вышли в финал и достойно представили в нем свои работы. Всего в финал «IT-Планеты» в номинации «3D-моделирование и искусственный интеллект» вышло 23 человека из почти 400 участников.

Стать финалистом «IT-Планеты» – это уже большая победа, учитывая, что ежегодно в разных номинациях олимпиады принимает участие более 20 000 студентов и дипломированных специалистов более чем из 1000 образовательных организаций со всей России и еще из 15 стран. В этом году в «IT-Планете-2024» из Университета «Дубна» участвовало 45 студентов в пяти номинациях. Но Елизавета Крючкова, Виктория Качимова и Полина Камашева оказались самыми успешными и дошли до финала.

  • Елизавета Крючкова: механический город на шляпе волшебника
  • Виктория Качимова: кожаный ремень как дорога для автомобиля
  • Полина Камашева: паук-город в стиле стимпанк

В общем в финале «IT-Планеты» дизайнеры из Дубны продемонстрировали не только полет фантазии, но и проработку деталей и знание разных IT-дисциплин.

 
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