Старший инспектор ДПС из Дубны стал победителем турнира по пауэрлифтингу

В Тверской области прошел турнир по пауэрлифтингу, силовому экстриму, тяжелой атлетике и армреслингу в честь Мастера спорта СССР по тяжелой атлетике В.Я. Вильховского в рамках фестиваля «Сила на Волге». В соревнованиях принял участие старший инспектор ДПС ОМВД Дубны старший лейтенант полиции Илья Орлов.
В своей возрастной и весовой категории спортсмен занял I место в дисциплине "Строгий подъем на бицепс" с весом 87,5 килограмма, а также I место в дисциплине "Свободный подъем на бицепс" с весом 120 килограммов. Поднятый полицейским вес в обеих дисциплинах являлся самым большим на турнире.