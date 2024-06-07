Старший инспектор ДПС из Дубны стал победителем турнира по пауэрлифтингу

07.06.2024 | 19:05 472 МВД России
В Тверской области прошел турнир по пауэрлифтингу, силовому экстриму, тяжелой атлетике и армреслингу в честь Мастера спорта СССР по тяжелой атлетике В.Я. Вильховского в рамках фестиваля «Сила на Волге». В соревнованиях принял участие старший инспектор ДПС ОМВД Дубны старший лейтенант полиции Илья Орлов.

В своей возрастной и весовой категории спортсмен занял I место в дисциплине "Строгий подъем на бицепс" с весом 87,5 килограмма, а также I место в дисциплине "Свободный подъем на бицепс" с весом 120 килограммов. Поднятый полицейским вес в обеих дисциплинах являлся самым большим на турнире.

Илья Орлов с 2015 года занимается профессиональным спортом по тяжелой атлетике, имеет разряд Мастер спорта международного класса, а в 2023 году на Чемпионате Европы WPF, который состоялся в г. Реутов Московской области, поставил рекорд Европы.

 
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