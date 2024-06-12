Спортивные достижения легкоатлетов из Дубны

12.06.2024 | 15:47 404 Администрация Дубны
Спортсмены спортивной школы «Дубна» вновь продемонстрировали высокий уровень подготовки, одержав победы и завоевав призовые места на недавних соревнованиях в Московской области.

Чернобылов Артём стал чемпионом в тройном прыжке и занял 3 место в прыжках в длину. Бычков Юрий выиграл золотую медаль в беге на 3000 метров, а его одноклубница Козлова Вера завоевала бронзу на этой же дистанции.

В эстафете 4х100 метров юноши из Дубны финишировали третьими. В забеге приняли участие Матвеев Владислав, Чернобылов Тимур, Бычков Юрий и Чернобылов Артём.

Впереди у ребят серьезное испытание - Всероссийские соревнования «Будущие чемпионы России», которые пройдут в Ярославле. Желаем нашим спортсменам успехов на этом старте и новых побед!

 
Читайте также
Новости
07.06.2024 | 19:05    517
Старший инспектор ДПС из Дубны стал победителем турнира по пауэрлифтингу
В Тверской области прошел турнир по пауэрлифтингу, силовому экстриму, тяжелой атлетике и армреслингу в честь Мастера спорта СССР по тяжелой атлетике В.Я. Вильховского в рамках фестиваля «Сила на Волге». В соревнованиях принял участие старший инспектор ДПС...
14.06.2024 | 08:39    379
Визит Владимира Путина в Объединенный институт ядерных исследований
Во время визита в Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ) Президент ознакомился с ходом строительства крупнейшего в России научного мегапроекта - комплекса сверхпроводящих коллайдеров тяжелых ионов NICA.
14.06.2024 | 18:06    34
Студенты Дубны и ЮАР провели совместное мероприятие
С 3 по 21 июня 2024 года в Объединенном институте ядерных исследований проходит Международная студенческая практика, в которой участвуют 19 студентов из различных университетов Южно-Африканской Республики.