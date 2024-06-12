Спортивные достижения легкоатлетов из Дубны

Чернобылов Артём стал чемпионом в тройном прыжке и занял 3 место в прыжках в длину. Бычков Юрий выиграл золотую медаль в беге на 3000 метров, а его одноклубница Козлова Вера завоевала бронзу на этой же дистанции.

В эстафете 4х100 метров юноши из Дубны финишировали третьими. В забеге приняли участие Матвеев Владислав, Чернобылов Тимур, Бычков Юрий и Чернобылов Артём.

Впереди у ребят серьезное испытание - Всероссийские соревнования «Будущие чемпионы России», которые пройдут в Ярославле. Желаем нашим спортсменам успехов на этом старте и новых побед!