Специалисты МСЧ №9 Дубны приняли участие в первой спартакиаде сотрудников медицинских организаций Центрального федерального округа ФМБА России

Участники состязались в различных спортивных дисциплинах: бег, прыжки в длину, подтягивание, гиревой спорт, мини-футбол, а также приняли участие в традиционно русских состязаниях – перетягивании каната и ходьбе на ходулях.

Команда медико-санитарной части №9 заняла почетное 3-е место сразу в нескольких дисциплинах: в забеге на 100 м, забеге на 100 м по 4 и в шахматах.