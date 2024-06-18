Специалисты МСЧ №9 Дубны приняли участие в первой спартакиаде сотрудников медицинских организаций Центрального федерального округа ФМБА России

Участники состязались в различных спортивных дисциплинах: бег, прыжки в длину, подтягивание, гиревой спорт, мини-футбол, а также приняли участие в традиционно русских состязаниях – перетягивании каната и ходьбе на ходулях.
Команда медико-санитарной части №9 заняла почетное 3-е место сразу в нескольких дисциплинах: в забеге на 100 м, забеге на 100 м по 4 и в шахматах.
«Участие в таких мероприятиях — это не только возможность показать физическую подготовку и спортивное мастерство, напомнить нам о важности взаимоподдержки и личностного развития каждого в команде, но и прекрасный повод для укрепления дружеских и профессиональных связей между коллегами из различных медицинских учреждений. Наши сотрудники проявили невероятный командный дух, высокую мотивацию и настоящую страсть к здоровому образу жизни, которые являются ключевыми качествами для профессионалов в сфере здравоохранения»,- отметила начальник МСЧ № 9 Ирина Ларионова.