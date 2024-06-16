Сотрудники Талдомской больницы подготовили музыкальный подарок к Дню медицинского работника

16.06.2024 | 21:06 573 Минздрав Подмосковья
Сотрудники Талдомской больницы подготовили музыкальный подарок для всех медицинских работников Подмосковья к своему профессиональному празднику 16 июня - Дню медицинского работника.

Песню исполнили: Дмитрий Соловьев - врач-патологоанатом, Юлия Градусова - секретарь, Юлия Соловьева-Лубнина - специалист отдела закупок.

В третье воскресенье июня в России традиционно отмечается День медицинского работника. В Подмосковье трудится более 110 тысяч медицинских работников - это врачи, медсестры, фельдшеры, акушерки и другие специалисты, ежедневно стоящие на страже нашего здоровья.

 
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