Сотрудники Госавтоинспекции посетили детский сад «Незабудка» в Дубне

Подобные мероприятия помогают снижать уровень аварийности и травматизма, поэтому их регулярно проводят в детских садах, чтобы дети учились соблюдать правила безопасности дорожного движения с самого раннего возраста.

В доступной игровой форме сотрудники Госавтоинспекции объяснили, как правильно вести себя на дороге, как переходить дорогу на самокате или велосипеде и как распознавать дорожные знаки. Воспитанники детского сада с удовольствием участвовали в предложенных эстафетах и конкурсах, и наглядно продемонстрировали, что они знают и соблюдают ПДД, дорожные знаки и их предназначение.