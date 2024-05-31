Сотрудники Госавтоинспекции посетили детский сад «Незабудка» в Дубне

понедельник, 03 июня 2024 | 13:14 418 МВД России
Госавтоинспекторы Дубны провели учебно-профилактические занятия «Весёлые старты» в детском саду «Незабудка» в рамках социального раунда «Безопасная мобильность».

Подобные мероприятия помогают снижать уровень аварийности и травматизма, поэтому их регулярно проводят в детских садах, чтобы дети учились соблюдать правила безопасности дорожного движения с самого раннего возраста.

В доступной игровой форме сотрудники Госавтоинспекции объяснили, как правильно вести себя на дороге, как переходить дорогу на самокате или велосипеде и как распознавать дорожные знаки. Воспитанники детского сада с удовольствием участвовали в предложенных эстафетах и конкурсах, и наглядно продемонстрировали, что они знают и соблюдают ПДД, дорожные знаки и их предназначение.

В завершении мероприятия каждому участнику «Веселых стартов» были вручены светоотражающие элементы.

 
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