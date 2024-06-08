Пушкинский день: праздник русского языка и творчества в Дубне

08.06.2024 | 09:36 565 Администрация Дубны
6 июня Россия отметила 225-летие со дня рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина.

В честь этой знаменательной даты в Дубне на площади Космонавтов состоялось масштабное праздничное мероприятие, объединившее людей всех возрастов.

Гости праздника смогли погрузиться в атмосферу пушкинской поэзии, посетив литературно-музыкальный салон. Здесь звучали волшебные строки великого поэта, вдохновляя всех присутствующих. Кроме того, любой желающий мог стать участником "Открытого микрофона", прочитав любимые произведения Пушкина.

Особенно радостно было наблюдать, как дети и родители с восторгом исследовали сказочное "Лукоморье", получая за свои творческие находки заслуженные призы. Такие моменты дарят незабываемые впечатления и прививают любовь к русскому языку с самого юного возраста.

 
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