Пушкинский день: праздник русского языка и творчества в Дубне

6 июня Россия отметила 225-летие со дня рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина.
В честь этой знаменательной даты в Дубне на площади Космонавтов состоялось масштабное праздничное мероприятие, объединившее людей всех возрастов.
Гости праздника смогли погрузиться в атмосферу пушкинской поэзии, посетив литературно-музыкальный салон. Здесь звучали волшебные строки великого поэта, вдохновляя всех присутствующих. Кроме того, любой желающий мог стать участником "Открытого микрофона", прочитав любимые произведения Пушкина.
Особенно радостно было наблюдать, как дети и родители с восторгом исследовали сказочное "Лукоморье", получая за свои творческие находки заслуженные призы. Такие моменты дарят незабываемые впечатления и прививают любовь к русскому языку с самого юного возраста.