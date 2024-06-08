Помощник мошенников украл у дубненской пенсионерки 300 тыс рублей

В июне 2023 года будущий мошенник разместил объявление о поиске работы в одной из групп в Telegram. С ним связался некий персонаж, который предложил поработать на него курьером. Он будет сообщать адреса и личные данные (фамилию, имя, отчество) граждан и некие вымышленные истории для них. В свою очередь, курьер будет забирать у указанных граждан денежные средства и перечислять их на расчетные счета согласно инструкциям.
В июне 2023 года новый курьер прибыл по переданному ему адресу к потерпевшей – жительнице города Дубны, и, сообщив ложную информацию о виновности дочери пенсионерки в ДТП, получил от нее 300 000 рублей, которые перевел на указанный банковский счет.
Дубненским судом мужчина приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.