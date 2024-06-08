Помощник мошенников украл у дубненской пенсионерки 300 тыс рублей

08.06.2024 | 08:51 469 Прокуратура
В июне 2023 года будущий мошенник разместил объявление о поиске работы в одной из групп в Telegram. С ним связался некий персонаж, который предложил поработать на него курьером. Он будет сообщать адреса и личные данные (фамилию, имя, отчество) граждан и некие вымышленные истории для них. В свою очередь, курьер будет забирать у указанных граждан денежные средства и перечислять их на расчетные счета согласно инструкциям.

В июне 2023 года новый курьер прибыл по переданному ему адресу к потерпевшей – жительнице города Дубны, и, сообщив ложную информацию о виновности дочери пенсионерки в ДТП, получил от нее 300 000 рублей, которые перевел на указанный банковский счет.

Дубненским судом мужчина приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

 
Читайте также
Новости
07.06.2024 | 09:03    727
"Дубненская кругосветка": строительство полным ходом
В Дубне продолжаются работы по строительству грандиозной 12-километровой велодорожки.
05.06.2024 | 18:00    546
Дубненский ОМВД обращается к родителям
ОМВД России по городскому округу Дубна обращается к родителям, чьи дети в ближайшее время отправятся в детские лагеря.
05.06.2024 | 13:36    548
Волонтеры заказника "Журавлиная родина" отрабатывают новые способы предотвращения торфяных пожаров
25 мая волонтеры Дружины охраны природы МГУ вместе с работниками ГКУ МО "Мособлпожспас" и "Центрлесхоза" помогли потушить большой травяной пал на границе заказника «Журавлиная родина» в Талдомском округе.