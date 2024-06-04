Подготовлен годовой отчет Объединенного института ядерных исследований за 2023 год

2023 год стал для большого интернационального коллектива Института годом успешного завершения Семилетней программы 2017–2023 гг. Несмотря на сложные обстоятельства, связанные с резким ухудшением геополитической ситуации, ОИЯИ добился впечатляющих результатов как в развитии крупной исследовательской инфраструктуры, так и в научных исследованиях на благо стран-участниц Института.

Основные показатели:

Численность персонала ОИЯИ на 1 января 2023 г. составила 5070 человек (без временных членов персонала).

Проведены совместные исследования с научными центрами стран-участниц, а также международными и национальными организациями других стран по 42 темам первого приоритета.

За прошлый год было организовано и проведено 49 международных научных конференций и школ.

Бюджет ОИЯИ на 2023 г. составил по доходам в сумме 203 485,9 тыс. $ и расходам в сумме 274 998,5 тыс. $ с учетом положительного входящего сальдо в объеме 49 021,9 тыс. $.

Подробнее о деятельности и итогах работы служб и подразделений ОИЯИ в 2023 году: скачать Годовой отчет ОИЯИ (PDF, 60.2 Mb)