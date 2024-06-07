Победа вопреки: клуб уроженца Дубны «Пари НН» остается в РПЛ благодаря автоголам «Арсенала»

Этот матч стал первой победой команды под руководством Саши Илича. Команда Дмитрия Живоглядова, уроженца Дубны, сохранила прописку в РПЛ, а тульский «Арсенал» лишился шансов на возвращение в высший дивизион из-за автоголов Ботаки.

Изначально, эксперты и прогнозисты считали, что у «Арсенала» есть шансы выбить «Пари НН». Любители прогнозов могут изучить раздел бк ставки на спорт на Betonmobile.ru, где представлен обширный список букмекерских контор. Также доступно приложение Betcity, которое обеспечивает удобный доступ к ставкам и управлению счетом.

Что же до самого матча, то в первом матче тульский «Арсенал» совершил настоящий подвиг. По словам Александра Сторожука, за три дня команда проехала на автобусе более трех тысяч километров. Из-за проблем с размещением в Нижнем Новгороде «оружейникам» пришлось базироваться в двух часах езды от города. Восстановление перед ответным матчем было ключевым фактором.

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич, признавший провал своей команды, был уверен, что его подопечные выиграют в Туле и останутся в РПЛ. Команда провела перестановки в составе: вместо Гоцука на позицию центрального защитника вышел Каккоев, а в центре поля Трошечкин заменил Кучаева, которого сменил Цурукян. Однако к середине первого тайма пришлось перестраиваться из-за травмы Трошечкина.

«Арсенал» под руководством Сторожука тоже внес коррективы: Гелоян был снят с пробега после неудачной игры. Тульская команда проявляла активность, но голы Окоронкво и Кайнова оказались неточными. «Пари НН» выглядел увереннее и активнее. Цурукян отметился двумя ударами и опасной подачей, а Боженов открыл счет, забив гол с подачи Стаматова.

Первый тайм завершился зыбким равновесием по сумме двух матчей. Оба клуба могли изменить ход игры перед перерывом: Ботака из «Арсенала» не смог правильно подставить голову под мяч, а Цурукян, показавший классный дальний удар, не смог пробить Кокарева.

Во втором тайме туляки продолжили искать оптимальные сочетания, сделав двойную замену. Тем временем, «Пари НН» продолжал показывать качественную игру. Зе Турбо упустил шанс наказать Кокарева, но Кайнов подстраховал своего вратаря. Ботака снова стал жертвой невезения, отправив мяч в собственные ворота после кросса Боженова. Это означало двойной перевес для нижегородцев, которые начали играть по счету.

Кирилл Гоцук, вернувшийся на поле с капитанской повязкой, забетонировал подходы к воротам Нигматуллина. Вратарь, который активно спасал команду в первой игре, в гостях остался без серьезной работы. Давление на нижегородцев снимала активность Кутателадзе, который показал качественный выход на замену.

Эта игра стала самой цельной для «Пари НН» с момента назначения Илича. Начав с двух матчей, в которых команда пропустила шесть мячей, сербский тренер избежал провала и отпраздновал первую победу в России. В ключевой момент сезона команда Илича доказала свое превосходство и подтвердила свое право оставаться в РПЛ.

Таким образом, четыре новых города со стадионами ЧМ-2018 в первой лиге все-таки не будет. «Пари НН» остается в РПЛ, и их победа над «Арсеналом» стала важным шагом на пути к стабильности и успеху в будущем сезоне.