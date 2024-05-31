Первокурсники Университета "Дубна" посетили нового партнера ВУЗа – компанию-резидента ОЭЗ "Дубна" Cloud Com

воскресенье, 02 июня 2024 | 18:56 502 Университет "Дубна"
Для студентов-первокурсников Института системного анализа и управления Университета "Дубна" провели увлекательную экскурсию по офису резидента ОЭЗ "Дубна" компании Cloud Com, рассказали о деятельности компании и успехах ее сотрудников.

Студенты также узнали о современных трендах ИТ-индустрии и пообщались с разработчиками из стремительно развивающейся компании.

Сопровождала студентов старший преподаватель кафедры ИСАУ, директор ЦДО и карьеры Кристина Реброва:

«Приятно приходить в компанию, где 90% сотрудников – выпускники нашего вуза. Для ребят это отличный опыт, возможность понять, какие направления сейчас актуальны, куда можно двигаться дальше, получить оценку своих знаний со стороны. Надеюсь, что в будущем они станут новыми членами команды Cloud Com».

 
Читайте также
Новости
31.05.2024 | 19:37    729
Костюмированный парад-шествие пройдёт в Дубне
1 июня в Парке семейного отдыха Дубны состоится костюмированный парад-шествие.
04.06.2024 | 09:25    334
В Дубне начинается подача заявок в лагеря на вторую смену
Приём заявок начнётся 4 июня с 9:00.
31.05.2024 | 17:09    691
Спасатели ликвидировали торфяной пожар в Талдомском округе
30 мая работники 211-й, 212-й, 215-й, 272-й, 252-й пожарно-спасательных частей ГКУ МО "Мособлпожспас" ликвидировали торфяной пожар в Талдомском округе.