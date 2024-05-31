Первокурсники Университета "Дубна" посетили нового партнера ВУЗа – компанию-резидента ОЭЗ "Дубна" Cloud Com

Для студентов-первокурсников Института системного анализа и управления Университета "Дубна" провели увлекательную экскурсию по офису резидента ОЭЗ "Дубна" компании Cloud Com, рассказали о деятельности компании и успехах ее сотрудников.
Студенты также узнали о современных трендах ИТ-индустрии и пообщались с разработчиками из стремительно развивающейся компании.
Сопровождала студентов старший преподаватель кафедры ИСАУ, директор ЦДО и карьеры Кристина Реброва:
«Приятно приходить в компанию, где 90% сотрудников – выпускники нашего вуза. Для ребят это отличный опыт, возможность понять, какие направления сейчас актуальны, куда можно двигаться дальше, получить оценку своих знаний со стороны. Надеюсь, что в будущем они станут новыми членами команды Cloud Com».