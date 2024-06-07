Очередной триумф дубненских футболистов

На этот раз подопечные тренера Олега Фоменко встретились с командой «Витязь-2» из Ногинска.

Игра прошла в напряженной борьбе, но футболисты «Дубны» вновь продемонстрировали свой высокий класс и слаженную игру. В итоге юные спортсмены одержали убедительную победу.

Эта победа стала очередным шагом к финалу первенства. Воспитанники СШ «Дубна» демонстрируют отличные результаты, уверенно двигаясь к новым спортивным высотам.

Впереди у команды новые матчи и новые возможности проявить себя. Юные футболисты настроены на дальнейшие победы и покорение новых спортивных вершин.