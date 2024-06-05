Обновление железнодорожного вокзала "Дубна"

На железнодорожном вокзале "Дубна" завершаются работы по покраске металлических конструкций на фасаде здания.
Как рассказал Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров, он неоднократно встречался с представителями РЖД и ЦППК по вопросам обновления вокзала:
"Основные замечания, о которых мы говорили, устранены. И внутри, и снаружи наши железнодорожные вокзалы готовы к встрече гостей наукограда".
Приведение в порядок железнодорожного вокзала - важная часть подготовки Дубны к приему туристов и гостей. Ведь именно вокзал создаёт первое впечатление о городе.