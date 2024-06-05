Обновление железнодорожного вокзала "Дубна"

Как рассказал Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров, он неоднократно встречался с представителями РЖД и ЦППК по вопросам обновления вокзала:

"Основные замечания, о которых мы говорили, устранены. И внутри, и снаружи наши железнодорожные вокзалы готовы к встрече гостей наукограда".