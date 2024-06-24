Обновление старейшей школы Дубны

Благодаря программе капремонта школ, инициированной Президентом три года назад, в этом году преображается старейшее образовательное учреждение города Дубна.
Работы на объекте ведутся впервые, поэтому Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров регулярно, не реже трех раз в неделю, лично проверяет ход преобразований в школе №1.
Согласно последнему отчету подрядчика, самые сложные этапы уже позади - проложены новые сети водоснабжения и канализации, завершены бетонные работы. Теперь предстоит обновление электрики, системы отопления и внутренняя отделка.
"Строители укладываются в график, к 1 сентября мы получим обновленную школу с современными классами и новым оборудованием. Это позволит повысить качество образования и создать комфортные условия для наших детей", - подчеркнул Максим Андреевич.