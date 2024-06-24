Обновление старейшей школы Дубны

Работы на объекте ведутся впервые, поэтому Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров регулярно, не реже трех раз в неделю, лично проверяет ход преобразований в школе №1.

Согласно последнему отчету подрядчика, самые сложные этапы уже позади - проложены новые сети водоснабжения и канализации, завершены бетонные работы. Теперь предстоит обновление электрики, системы отопления и внутренняя отделка.