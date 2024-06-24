Обновление старейшей школы Дубны

24.06.2024 | 09:07 577 Администрация Дубны
Благодаря программе капремонта школ, инициированной Президентом три года назад, в этом году преображается старейшее образовательное учреждение города Дубна. 

Работы на объекте ведутся впервые, поэтому Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров регулярно, не реже трех раз в неделю, лично проверяет ход преобразований в школе №1.

Согласно последнему отчету подрядчика, самые сложные этапы уже позади - проложены новые сети водоснабжения и канализации, завершены бетонные работы. Теперь предстоит обновление электрики, системы отопления и внутренняя отделка.

"Строители укладываются в график, к 1 сентября мы получим обновленную школу с современными классами и новым оборудованием. Это позволит повысить качество образования и создать комфортные условия для наших детей", - подчеркнул Максим Андреевич.

 
Читайте также
Новости
21.06.2024 | 11:48    566
Концерт дубненской рок-группы "Алиби" в баре "Прощай, оружие!"
16 декабря 2023 года на сцене бара "Прощай, оружие!" в Дубне выступал известный рок-музыкант Сергей Попов и группа "Алиби".
27.06.2024 | 20:04    174
Университет "Дубна" с образовательными целями посетили старшеклассники областной гимназии им. Е.М. Примакова
Мероприятие было организовано Учебно-научным центром Объединенного института ядерных исследований и направлено на знакомство гимназистов с исследованиями и установками ОИЯИ.
24.06.2024 | 15:31    499
Юные пловцы Дубны успешно выступили на областных соревнованиях Ruza-CAP
22-23 июня пловцы СШ "Дубна" успешно выступили на Московских областных соревнованиях по плаванию Ruza-CAP lll этап.