Обещания выполнены: новый пандус в Парке семейного отдыха в Дубне

07.06.2024 | 09:08 573 Администрация Дубны
Городские власти Дубны держат слово и оперативно реагируют на нужды жителей. Очередным тому подтверждением стало завершение работ по обустройству удобного пандуса при входе в Парк семейного отдыха со стороны моста.

Теперь доступ в парк стал намного комфортнее не только для пешеходов, но и для посетителей с детскими колясками, а также для велосипедистов. Новый пандус позволяет легко и безопасно преодолевать перепад высот.

Реализация этого проектапоказывает, что администрация города слышит запросы и пожелания жителей, оперативно на них реагирует и воплощает в жизнь практические решения для улучшения городской среды.

Создание безбарьерной среды, развитие инфраструктуры для активного отдыха – все это входит в число приоритетных задач для городских властей. Совместными усилиями власти и жители продолжают преображать Дубну, делая ее более современным и комфортным городом.

 
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