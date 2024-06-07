Обещания выполнены: новый пандус в Парке семейного отдыха в Дубне

Теперь доступ в парк стал намного комфортнее не только для пешеходов, но и для посетителей с детскими колясками, а также для велосипедистов. Новый пандус позволяет легко и безопасно преодолевать перепад высот.

Реализация этого проектапоказывает, что администрация города слышит запросы и пожелания жителей, оперативно на них реагирует и воплощает в жизнь практические решения для улучшения городской среды.