На набережной в Дубне прошел второй концерт из серии «Музыка на Волге»

понедельник, 03 июня 2024 | 17:46 385 Администрация Дубны
«Проснись и пой!» Задорный музыкальный призыв в исполнении яркой Анаит Казаросян был слышен всем, кто оказался в Дубне на Менделеевской набережной вечером в воскресенье 2 июня.

Этим гимном оптимистов открылся второй концерт из серии «Музыка на Волге», который организует директор Дубненского симфонического оркестра и команда главы Дубны.

Песни российского кинематографа прозвучали в исполнении эстрадно-джазовой певицы, преподавателя вокала и сценической речи, ведущей голосовых практик Анаит Казаросян. Также в программе были и детские песни в честь Дня защиты детей 1 июня.

 
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