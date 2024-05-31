На набережной в Дубне прошел второй концерт из серии «Музыка на Волге»

понедельник, 03 июня 2024 | 17:46 385 Администрация Дубны
«Проснись и пой!» Задорный музыкальный призыв в исполнении яркой Анаит Казаросян был слышен всем, кто оказался в Дубне на Менделеевской набережной вечером в воскресенье 2 июня.
Этим гимном оптимистов открылся второй концерт из серии «Музыка на Волге», который организует директор Дубненского симфонического оркестра и команда главы Дубны.
Песни российского кинематографа прозвучали в исполнении эстрадно-джазовой певицы, преподавателя вокала и сценической речи, ведущей голосовых практик Анаит Казаросян. Также в программе были и детские песни в честь Дня защиты детей 1 июня.